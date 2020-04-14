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- Yardım kampanyasında sosyal mesafe sınırı tanımadılar- Kırşehir'li pazarcılar, muhtarlarla tespit...

- Yardım kampanyasında sosyal mesafe sınırı tanımadılar Kırşehir'li pazarcılar, muhtarlarla tespit ettikleri halka yardım kolileri hazırladı 300 esnaf destekledi, 150 ihtiyaç sahibinin temel gıda ihtiyacı giderildi Kırşehir'de, Pazarcılar Odası Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin temel...

14.04.2020 21:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:11
- Yardım kampanyasında sosyal mesafe sınırı tanımadılar
Kırşehir 'li pazarcılar, muhtarlarla tespit ettikleri halka yardım kolileri hazırladı
300 esnaf destekledi, 150 ihtiyaç sahibinin temel gıda ihtiyacı giderildi
KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Pazarcılar Odası Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ihtiyacının giderilmesi amacıyla hazırlanan yardım kolileri dağıtımı sosyal mesafe sınırı tanımadı.
Kırşehir'de, 300 esnafın destek verdiği ve 14 mahallede muhtarların da katkılarıyla ihtiyaç sahiplerinin belirlendiği yardım koli ve poşetleri dağıtımı semt pazarı yerinde yapıldı.
İhtiyaç sahipleri için hazırlanan poşetler, servis araçlarına konularak muhtarların da yardımlarıyla halka ulaştırıldı. Servis araçları dışında pazar alanında bekleyen halkın da yardımlardan faydalanmak istemesiyle sosyal mesafe sınırı pazarcıların uyarılarına rağmen ihlal edildi.
Ahi esnafı olarak kampanya yaptıklarını anlatan Pazarcılar Odası Başkanı Süleyman Akagündüz, "Pazar yerinde bulunan esnaf arkadaşlarımızla beraber, ihtiyaç sahibi ve mağdur insanları mahalle muhtarları ile birlikte çalışarak bulup 150 kişilik yardım paketi oluşturduk"dedi. Herkesin duyarlı olması gerektiğini de anlatan Akagündüz, "Pazar yerinde bulunan 300 esnaf başlattığımız kampanyaya destek verdi. Domates, fasulye, biber, salatalık, elma, portakal, zeytin, ekmek, şeker temel gıda maddesinin tamamı hazırlandı. Pazar esnafı dışında da esnaf arkadaşlarımız başlattığımız kampanyaya destek verdi"diye konuştu.
Hazırlanan koli ve poşetlerin servis araçlarına yerleştirilmesi sonrasında ise çevrede bekleyen halkın da talebi pazarcıları zor durumda bıraktı. Halkın da hazırlanan yardım kolilerinden istemesi üzerine covid-19 tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. - Yardım kampanyasında sosyal mesafe sınırı tanımadılar- Kırşehir’li pazarcılar, muhtarlarla tespit...

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırşehir, Genel
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