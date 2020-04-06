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İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular

Sivas Valiliği önünde bekleyenlerin yardım için beklediğini düşünen bazı vatandaşların kuyruğa dahil olması ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

06.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:29

Seyahat izin belgesi almak için Sivas Valiliği önünde bekleyen kalabalığın yardım kuyruğunda olduğunu düşünen vatandaşlar, kuyruğa dahil olunca kuyruk uzadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların il dışına çıkışları Valilikler tarafından verilen Seyahat izin belgesine tabi tutulmuştu. Sivas'ta seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, Valilik binasında bulunan Seyahat İzin Kuruluna akın etti. Valilik önünde oluşan kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlarda kalabalığa dahil oldu.

İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular

KUYRUK UZADIKÇA UZADI

Kalabalığın yardım almak için Valiliğe geldiğini düşünen vatandaşlarında dahil olduğu seyahat izin belgesi kuyruğu uzadıkça uzadı. Seyahat izin Kurulu görevlileri, kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlara uyarılarda bulunarak yardımların evlere götürüldüğünü hatırlattı.

EKİPLER SIK SIK UYARIDA BULUNDU

Polis ekipleri ve Bekçiler sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi uyması için sık sık uyarıda bulundu.

İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Sivas'da Yardım kuyruğu sandılar, izin kuyruğu çıktı
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Haberler ›› 3. Sayfa ››İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler
Yorumlar (10)
DFFD:ne kadar beleşçi bi millet olduk. sözde müslümanız. bu mu müslümanlık.
Cevap Yaz 0 2
BİZE ÇOK UZAK BİR İFADE:Almanya Maliye Bakanı: ''Önce Halk Sağlığı Sonra Ülke Ekonomisi ''
Cevap Yaz 1 2
TAMİRCİİİİ:Mmm.çooook.doğru söylüyorsun.kuyruktaki.yardım bekleyenlere gel 500kg.odun taşınacak.ücret dolgun.desen ya isleri.çıkar ya bel fıtığı yada çeşitli bahaneler uydururlar.maalesef tembel üretmeden tüketen toplum olduk.
Cevap Yaz 0 2
NKK:geri zekalilar millet ihtiyaci varki giriyor tok acin halinden anlamaz sadece hor görür hor yorumlar, . . . 80 yilmista bedavaymista insanmisiniz siz. . . . . neyse
Cevap Yaz 0 1
UCUBE:Arkadaş, ölüm de gelse bedava gelen hiçbir şeyi bırakmam diyen vatandaşımız var resmen. ;))
Cevap Yaz 0 4
MMM:ülkenin durumu bu bedava olsun hak etmeden olsun ne olursa olsun bedavacı keneler
Cevap Yaz 2 16
BİRDE ŞÖYLE BAKMAK GEREKEBİLİR:açıklamalar raklamlar gerçek değil ; millet aç!
0 1
İBRAHİM:80 yıl bu milleti kuyruğa mahkum edenler alıştırdı bu milleti nerde kuyruk görsek hiç aldırmadan ne olduğunu bilmeden hemen kuyruğa giriyoz :)
Cevap Yaz 4 3
ALIŞMIŞ:yüzsüzüm demiyor alıştırdılar diyor.
1 1
HESAP:80 yıl geriye gidersek 1940 yapar hesapladın mı embesil 1940 tan beri mi kuyruk var.
2 1

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