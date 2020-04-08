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Yardım malzemeleri Kosava'ya ulaştı

Yardım malzemeleri Kosava'ya ulaştı Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile mücadele eden Balkan ülkelerine gönderdiği yardım malzemelerinin Kosova'ya ulaştığını bildirdi.

08.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:31
Yardım malzemeleri Kosava'ya ulaştı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile mücadele eden Balkan ülkelerine gönderdiği yardım malzemelerinin Kosova 'ya ulaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız son durağı olan Kosova'ya da malzemeleri teslim etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'ye yazdığı mektubun yetkililere teslim edilmesini müteakip uçağımız Kosova'dan ayrıldı" denildi. Yardım malzemeleri Kosava’ya ulaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kosova, Genel
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