Yardım malzemeleri Kosova'ya ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile mücadele eden Balkan ülkelerine gönderdiği yardım malzemelerinin Kosova'ya ulaştığını bildirdi.
08.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:11
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız son durağı olan Kosova'ya da malzemeleri teslim etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'ye yazdığı mektubun yetkililere teslim edilmesini müteakip uçağımız Kosova'dan ayrıldı" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA