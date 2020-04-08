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Yardım malzemeleri Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a indi

Türkiye, Covid-19 salgını ile mücadele eden Balkan ülkelerine gönderdiği yardım malzemelerinin bir kısmını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştırdı.

08.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:45
Yardım malzemeleri Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a indi
Türkiye , Covid-19 salgını ile mücadele eden Balkan ülkelerine gönderdiği yardım malzemelerinin bir kısmını Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'a ulaştırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova için maske, tulum ve tanı kiti gönderildi. Gönderilen yardım malzemelerinin bir kısmı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yardımın yerine ulaştırıldığı duyuruldu. Yapılan paylaşıma ise, "Covid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız, ilk durağı olan Sırbistan'a indi. Uçağımızı ve görevli personelimizi Sırbistan Savunma Bakanı A. Vulin ve Bakan Yardımcısı M. Rankovi karşıladı" notu düşüldü.
(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Koronavirüs, Türkiye, Belgrad, Güncel
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