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Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bin liralık yardım ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.

03.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:08
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bin liralık yardım ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde sosyal yardım alan ve sosyal yardım almak için başvuru yapılan ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin liralık destek ödemesine 1 Nisan itibarıyla PTT şubelerinde başlanmıştı. Yardım parasını almak isteyen vatandaşlar PTT şubelerinde yoğunluğa neden olurken, yoğunluğun önüne geçmek için yardım ödemelerinin ihtiyaç sahiplerine evlerinde ödenmesi kararı alınmıştı. 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafenin de korunması amacıyla alınan kararlar kapsamında PTT dağıtıcısı, bekçi ve polislerden oluşturulan ekipler, destek ödemelerini ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim etmeye başladı.

Yapılan çalışmaları sağlık açısından iyi bulduğunu aktaran Alaattin Özkaya (45), "Çalışmalar çok iyi, hem sağlık açısından hem de ben engelliyim ve kalp rahatsızlığım var. Bunlardan dolayı dışarı çıkmadığım için onlar kapımıza geldiler. Allah devletimize zeval vermesin. Evde kal çağrısına uyuyoruz. Mümkünse bütün halkımız sağlığı için evde kalsın" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: 1 Nisan, PTT, Güncel
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