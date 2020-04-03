Yardım paraları evlerde ödeniyor
Şanlıurfa'da korona virüs önlemleri kapsamında PTT şubelerinde oluşan yoğunluğa son vermek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere bin TL'lik yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.
03.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:32
Şanlıurfa'da korona virüs önlemleri kapsamında PTT şubelerinde oluşan yoğunluğa son vermek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde yapılan yardımları ekipler vatandaşların evlerine giderek bizzat ihtiyaç sahibine elden teslim ediyor. Valilik koordinesinde kurulan ekipler, önceden belirledikleri adreslere ellerindeki liste ile giderek nakdi yardımları gerçekleştiriyor. Yardım alan vatandaşlar, hizmet dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA
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Kaynak: İHA