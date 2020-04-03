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Yardım paraları evlerde ödeniyor

Yardım paraları evlerde ödeniyor Şanlıurfa'da korona virüs önlemleri kapsamında PTT şubelerinde oluşan yoğunluğa son vermek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.

03.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:49
Yardım paraları evlerde ödeniyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da korona virüs önlemleri kapsamında PTT şubelerinde oluşan yoğunluğa son vermek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.
Şanlıurfa'da korona virüs önlemleri kapsamında PTT şubelerinde oluşan yoğunluğa son vermek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde yapılan yardımları ekipler vatandaşların evlerine giderek ödemeleri bizzat ihtiyaç sahibine elden yapıyor. Valilik koordinesinde kurulan ekipler, önceden belirledikleri adreslere ellerindeki liste ile giderek nakdi yardımları gerçekleştiriyor. Yardım alan vatandaşlar, hizmet dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yardım paraları evlerde ödeniyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, PTT, Genel

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Yardım paraları evlerde ödeniyor
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