Yardım seferberliğinde örnek ilçe Sındırgı

Sındırgı Belediyesi tarafından Cumhuriyet meydanına kurulan çadırda bir TIR yardım malzemesi toplanarak deprem bölgesine gönderildi.

Mazlum ve ihtiyaç sahibi tüm coğrafyada yaraları sarmak adına çorbada bizimde tuzumuz bulunsun diyerek yardım kampanyalarını yürüten Sındırgı ilçesi siyasi partiler, STK ve kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde örnek olarak gösteriliyor.

Daha 10 gün öncesinde 1 TIR yardım malzemesini İdlib'e gönderen Sındırgı Elazığ ve Malatya 'da yaşanan deprem felaketinin ardından 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde topladığı yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme yardım toplayan Sındırgı yardım tırı yola çıktı. Sındırgı Belediyesi öncülüğünde siyasi partilerden, STK'lara kadar ilçe de bulunan herkes birlik oldu, aynı çatı altında toplandı. Cumhuriyet meydanı adeta Pazar yerine döndü. Çocuğundan yaşlısına kadar tüm vatandaşlar yardım seferberliğine katıldı.

Yardım Kampanyalarında İlçe Esnafına da Öncelik Veriliyor

Yardım kampanyalarında ilçe esnafı da elini taşın altına koyduğu gibi organizasyon aşamasında esnaf da mağdur edilmiyor. Toplanan bağışlarda ilçe esnafına pay edildi. İlçede faaliyet gösteren esnaflardan eşit oranda yardım malzemesi alındı. Yardımları deprem bölgesine ulaştıracak araç sahibinin de hiçbir ücret talep etmemesi de Türk milletinin birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bazı çocuklar ise kendi oyuncakları ve bebek mamalarının üzerine yazdıkları notları da gönderdi.

24 Saate 1 TIR yardım toplandı

Sındırgı Belediyesi öncülüğünde 24 saate yardım tırı, depremzedelerin ihtiyacı olan malzemelerle dolduruldu. Araca yüklenen tüm malzemelerin envanteri ve fiyatları da çıkartılarak sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

Yardımları bizzat kendi eliyle yerleştiren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş TIR'ın malzemelerle dolması üzerine yola çıkması için talimat verdi. Dualar eşliğinde yardım malzemeleri teslim edilmek üzere yola çıktı.

Başkan Yavaş, "Bu milletin yüreği şefkat dolu merhamet dolu. Yeter ki önder olun. 10 gün öncesinde İdlib'e yardım gönderen Sındırgı'dan şimdi de bir günde bir tır daha gıda ve diğer ihtiyaç malzemesi Elazığ için yola çıktı. Araç bizzat yardım getiren kişi ve gönüllü belediye personelimiz tarafından yüklendi ve taşıması ücretsiz olarak bir yardımsever tarafından üstlenilerek dualar ile yola çıktı. Çocuğundan yaşlısına herkes bu seferberliğe ortak oldu. Kuva-yi Milliye ruhunun doğduğu Sındırgı bu konuda Türkiye'nin bir aynası niteliğinde. Bu tür organizasyonlarda, her şeyi bir kenara bırakıp anında kenetlenebiliyor. Bu da Türk milletinin asla parçalanamayacağının, bir olduğunun bir göstergesi. Bu aziz millet her türlü takdire layık. Allah razı olsun. Devletimizde 99 depreminden aldığı dersle tüm birimleriyle deprem bölgesinde. Her türlü imkanlar seferber edildi. Allah bu tür acılar yaşatmasın, bizleri korusun. Bizler de gerekli görüldüğü takdirde her an, her kademe de göreve gitmeye, deprem bölgesinde yardıma hazırız. " dedi