Yardım tırları dualarla uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme Karaman Belediyesi de duyarsız kalmadı. Karaman Belediyesi sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile depremden etkilenen vatandaşlar için battaniye, ısıtıcı, yeni kıyafet ve gıda malzemelerinden oluşan yardım bölgeye sevk edildi. 26 Ocak 2020 Pazar günü sabah 09.00'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan yardım toplama kampanyası halkımızın ve Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle akşama kadar devam etti. Karaman halkının büyük ilgi gösterdiği kampanya sonunda toplanan yardımlar, yatsı namazından sonra dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderildi.

Dört tırdan oluşan yardım konvoyunu uğurlamaya Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da katıldı. Afet bölgesine gidecek tır şoförlerine hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Kalaycı, yardımda bulunan Karaman Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına, Meslek Odalarına, Karaman Lojistik Kooperatifine, Sivil toplum kuruluşlarına ve yaşlısından gencine tüm Karaman halkına teşekkür etti. Uğurlamaya katılan vatandaşlar ise böyle örnek bir kampanya başlattığı için Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya teşekkürlerini iletti.

Vatandaşlarımızın yoğun ilgisinden ve talebinden dolayı yardım kampanyasına bugün de (27 Ocak 2020 Pazartesi) devam edileceği bildirildi.