Yardım Uçağı Erzurum Havalimanı'nda 7 Yıldır Yardım Bekliyor

29 Kasım 2018 Perşembe 13:33



29 Kasım 2018 Perşembe 13:33

- Erzurum Havalimanında müzelik uçakYardım uçağı 7 yıldır yardım bekliyorERZURUM - Van'daki depremde depremzedelere yardım malzemesi getiren Kırgız yardım uçağının çarpması sonucu kokpit kısmı hasar gören Gürcü uçağı, yaklaşık 7 yıldır Erzurum Havalimanı'nda onarılmayı bekliyor. Van'da meydana gelen depremin ardından yardım malzemesi getiren Gürcistan'a ait uçağa havalimanındayken 31 Ekimde 2011 tarihinde Kırgızistan'dan gelen yardım uçağı çarpmış, kazada kokpit kısmı ağır hasar görmüştü. O günden beri Erzurum Havalimanı'nda bekletilen uçağın onarımı Gürcü yetkililerce yapılmadı.Yetkililer, kazanın ardından vakit kaybedilmeden gerekli kaza tutanakları tutularak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne gönderildiğini, ancak geçen süre içerisinde bir gelişme olmadığını belirttiler."Uçak 7 yıl 29 gündür havalimanında bekliyor"Yardım amaçlı gelmesi dolayısıyla konma ve konaklama ücreti alınmayan uçak, halen ilgili firma ve Gürcülerce alınmayı bekliyor.Uçak, Erzurum Havalimanı'na deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş olmasaydı Devlet Hava Meydanları İşletmesi ücret tarifesi gereği işletmecisine uçağın ağırlığı dikkate alınarak ton başına günlük 2,5 avro konaklama ücreti fatura edilecekti."Ilyushing Il-76TD" tipi uçağının yaklaşık 170 tonluk olduğu göz önüne alındığında uçağın günlük konaklama ücreti 425 avroya, yıllık ise 155 bin 125 avroya karşılık gelecekti.Uçağın, 7 yıl 29 gündür havalimanında konakladığı dikkate alındığında işletmecisine konaklama maliyeti 1 milyon 98 bin 200 avro karşılığı olan yaklaşık 6 milyon 490 bin lira ödeyecekti.