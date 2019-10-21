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Yardıma diye giden şoförün arabasında patlama

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kazazedenin yardımına giden sürücünün arabasında patlama sesi duyuldu.

21.10.2019 09:08Yardıma diye giden şoförün arabasında patlama
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kazazedenin yardımına giden sürücünün arabasında patlama sesi duyuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda, araçta radyatör kapağının patladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza yapan bir traktörün yardımına giden duyarlı bir vatandaş, aracını yol kenarına park etti. Birkaç dakika sonra patlama sesi meydana gelen araçtan dumanlar yükseldi.

Korkutan olay sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta yaptıkları incelemede su kaynatma nedeniyle radyatör kapağında patlama meydana geldiğini belirledi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, İtfaiye, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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