SAVAŞ GÜLER - Konya
'da faaliyet gösteren Hayatı Paylaşanlar Derneğinin gönüllüsü 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rümeysa Değer, yardımseverlerden topladığı oyuncaklar ile buluşturduğu ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzünü güldürüyor.
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirmeyi amaç edinen Değer, bunun için yardımseverlerden oyuncaklar topluyor.
Okuldan arta kalan zamanlarında derneğin diğer görevlileri ile çalışmalar yürüten Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları mutlu etmenin dünyanın en güzel duygusu olduğunu söyledi.
İhtiyaç sahibi aileleri imkanlarıyla belirlediklerini anlatan Değer, "Boş zamanlarımda dernek başkanımızla beraber sokak sokak gezip yoksul ailelerin kaldığı evleri tespit ediyoruz. Ben genellikle çocuklar için oyuncak bulmaya çalışıyorum. Çocukların oyuncakları gördüklerinde yüzlerinde oluşan mutluluk bize yetiyor." diye konuştu.
Değer, çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya daha çok önem verdiğini, yardımseverlerden kullanılmış da olsa oyuncak temin etmeye çalıştığını vurguladı.
"Geceleri rahat uyuyamıyorum" Türkiye
'ye sığınan ailelerin çocuklarının da ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Değer, "Onların oyuncakları, yatacak yerleri veya yiyecek ekmekleri olmuyor. O hallerini görünce geceleri rahat uyuyamıyorum. Yetişkin insanlar hayatını bir şekilde sürdürebiliyor ama ayağında ayakkabısı bulunmayan, bir tane bile oyuncağı olmayan çocuklar için hayat daha zor. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.
"Bir çocuğu sevindirmek ne kadar pahalı olabilir"
Yoksul ailelerin yardımına koşarken tarif edilmez mutluluklar yaşadığını aktaran Değer, şöyle konuştu:
"Evine birkaç defa gittiğim çocuklar beni görünce koşarak yanıma gelip sarılıyor. Giderken de öpüp uğurluyorlar. O çocuklar beni gördüğünde kendisine iyilik getireceğimi biliyor. İnsanlarla ilişkilerimi de geliştirmeye çalışıyorum. Empati kurarak onları daha iyi anlamaya çalışıyorum. Benim gibi üniversitede okuyan arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum; hayat sadece sizin çevrenizde yaşananlardan ibaret değil, sizi mutlu etmeyen küçük şeyler, ihtiyacı olan çocukları dünyalar kadar sevindiriyor. Haftada ya da ayda bir kere bile olsa onları sevindirebilirsiniz. Bir çocuğu sevindirmek ne kadar pahalı olabilir ki."
İşten çıkınca sokak sokak yoksul aile arıyor
Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Büyükdemir ise yaklaşık 4 senedir faaliyette olduklarını, diğer üyelerle yoksul aileleri tespit edip eksiklerini gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.
Türk insanının çok yardımsever olduğunu vurgulayan Büyükdemir, şunları kaydetti:
"Her akşam işten çıkıp iki saat boyunca yoksul aile tespiti yapabilmek için sokak sokak geziyorum. Yardıma ihtiyacı olan bir aileyi sosyal medya aracılığıyla duyurduğum zaman ya o gün akşam ya da ertesi gün ailenin eksiklerinin büyük kısmını tamamlamış oluyoruz. Aynı zamanda bir aylık gıda yardımını da yapıyoruz. Şu ana kadar bin 500 ailenin ihtiyacını karşıladık. Bana evleri nasıl bulduğumu soruyorlar. Perdesi olmayan bir evin önünde durup, kapısını çalıyor, selam veriyorum. İçeriye girip bakıyorum, yüzde 90 ihtiyacı var. Bir mahallede ayağında ayakkabısı olmayan bir çocuğu takip edin. O sizi ihtiyaç sahibi eve götürür. Boş evde yatan aileler tespit ettik. Eşyalarını temin edene kadar sadece kartonun üzerinde yatan aileler vardı. Şu anda o ailelere düzenli gıda yardımı yapıyoruz."
Konya, Güncel
Kaynak: AA