Yardıma Muhtaç Öğerenciler İçin Bir Araya Geldiler

11 Aralık 2018 Salı 12:55



11 Aralık 2018 Salı 12:55

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfının Bayanlar Kurulu, düzenlediği yemekli eğlence programından elde ettiği gelirle şehit aileleri ve köy okullarındaki muhtaç öğrencilere yardım sağladı.Gülümser Hatun Termal Tesislerinde düzenlenen müzikli eğlence yemeğinde, protokol eşleri ve 170 Kütahyalı bayan nezih bir ortam içinde gönüllerince eğlendi.Vakıf yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada; Vakfın Yönetim Kurulu ve Bayanlar Kurulunun 12 ay aktif çalışan bir yardım kuruluşu olduğunu vurguladılar.Vakfın Ege Bölgesinde örnek çalışmalar yaptığını belirten yetkililer," Vakfımız dışarıdan yardım toplamadan kendi öz kaynaklarımız ve düzenlediğimiz etkinliklerden elde ettiği gelirlerle 100 Üniversite öğrencisine burs, tüm şehit ailelerine, merkez ve köy okullarındaki muhtaç öğrencilere giyecek ve ders malzemeleri sağlanması, Muharip Gazilerimizin aileleri, Sakatlar ve Körler Derneği, mülteciler, muhtaçlara erzak ve yemek yardımı, Kitap Kampanyaları, deprem ve benzeri felaketlere uğrayan bölgelere, Cumhurbaşkanlığınca açılan kampanyalara parasal katkıda bulunmak, muhtaç annelere ve çocuklara gıda, ilaç giyecek yardımları gibi geniş kapsamlı destek ve katkılarda bulunmaktadır" dediler.Vakıf Bayanlar Kurulu eğlence yemeği etkinliğine Kütahya Valisinin eşi Neşe Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanının eşi Nuray Gündüz, İl Emniyet Müdürünün eşi Birgül Çevik, Vakıf Bayanlar Kurulu Başkanı Yıldız Güral, Vakıf Bayanlar Kurulu 2. Başkanı Zeliha Tunçoğlu ve TOBB Kadın girişimciler Kurulu Başkanı Aylin Girgin'le birlikte Kütahyalı doktorlar, öğretmenler ve çeşitli kesimlerden 170 bayan konuk katıldı. Müzisyen Muammer Akyol ve Grubunun müzikleri eşliğinde konuk bayanlar nezih bir oram içinde gönüllerince eğlendiler. Konuklar Vakıf Yöneticilerine teşekkürlerini sundular.(EFE) - KÜTAHYA