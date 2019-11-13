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Yardıma muhtaç sokak hayvanlarını itfaiye ekipleri kurtardı

Yardıma muhtaç sokak hayvanlarını itfaiye ekipleri kurtardıVAN - Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, zorda olan sokak hayvanlarının imdadına koştu.

13.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:47
Yardıma muhtaç sokak hayvanlarını itfaiye ekipleri kurtardı
VAN - Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri, zorda olan sokak hayvanlarının imdadına koştu.
Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine İpekyolu ilçesi Sıhke Gölü civarında kafasına plastik bidon geçen sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'nde ise su kanalında doğum yapan sokak köpeğinin yavruları mahsur kaldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi sonucu kısa sürede olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yavru köpekler bir bir sudan çıkarttı. Yeni doğan yavru köpekler, anneleriyle birlikte Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan, Özalp ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde de bir binanın bodrum katında kedi sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri,
Yardıma muhtaç sokak hayvanlarını itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Van, Yerel

Kaynak: İHA


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