Haberler » Güncel » 'Yardımcı aranıyor' Kdz. Ereğli ile buluşuyor - Haber

"Yardımcı aranıyor" Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde faaliyet gösteren Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi Diyarbakır Devlet Tiyatrosunu tiyatro severlerle buluşturuyor.

10.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:46
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde faaliyet gösteren Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosunu tiyatro severlerle buluşturuyor.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu, Yardımcı Aranıyor isimli oyun Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Emine Erdem Alpyürük'ün yazdığı oyunu, Gonca Eryiğit yönetecek. 18 Şubat 2020 günü saat 20.00'de Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde sahnelenecek olan oyunun ikinci seansı 19 Şubat 2020 günü saat 20.00' de gerçekleşecek. "Yardımcı Aranıyor" isimli oyun için biletlerin Kdz. Ereğli Öğretmenevi'nden temin edilebileceği belirtildi. - ZONGULDAK

Devlet Tiyatroları, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 20:02:57