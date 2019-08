Yardımcı ve Altıntop, yabancı basın mensuplarıyla buluştu

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Monako'da dünyanın önemli medya kuruluşlarının muhabirleriyle buluştu.UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi Monako'da bir otelde gerçekleşen buluşmada Yardımcı, gelecek yıl dünyanın kulüpler düzeyinde en büyük kupasının (Şampiyonlar Ligi) finaline ev sahipliği yapacak olmalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.Yardımcı, 2005'te İstanbul 'da Şampiyonlar Ligi finalindeki Milan-Liverpool maçının hafızalara kazındığını belirterek, UEFA Süper Kupa'da da bu yıl iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea arasında oynanan maçın da İstanbul'un organizasyon başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.İngiliz taraftarlarla Türk taraftarların birlikte maç seyrettiğini ve maç sonunda hiçbir güvenlik sorununun yaşanmadığını anlatan Yardımcı, finalin festival havasında geçtiğinin altını çizdi.Dünyanın en büyük havaalanının İstanbul'da yapıldığını, Türk Hava Yolları'nın 350 civarı fazla destinasyona uçuş yaptığını ifade eden Yardımcı, İstanbul'daki finali dünyanın farklı ülkelerinden futbolseverlerin ulaşım sorunu yaşamadan seyretme imkanı bulabileceğine dikkati çekti.Servet Yardımcı ayrıca, yabancı spor muhabirlerini 2020 finali öncesi İstanbul'a davet etti.UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi de olan Hamit Altıntop ise dünyanın en güzel kenti İstanbul'un bir kez daha finale ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.Altıntop ve Yardımcı, yapılan konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.Görüşmede Independent, The Times, Associated Press, Wall Street Journal, EFE, Marca, As, BeIN Sport ve L'Equipe gibi dünyaca ünlü medya kuruluşlarının spor muhabirleri hazır bulundu.Bu akşam yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi Altıntop kupayı salona getirecek, ardından İstanbul'un tanıtımı yapılacak.