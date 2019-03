"YARDIMELİ" BU DEFA TÜRKİYE ORMANLARINA UZANIYOR

Kyani Hakkında

Kyani Alaska dilinde güçlü ilaç anlamındadır. Araştırmalar sırasında Alaska Yaban Mersini ile tanışan bilim adamları bu konuda daha fazla inceleme yaptığı zaman bu bölgede yaşayan kabilesinin kanser, kalp ve diyabet gibi hastalıklardan hiçbirine yakalanmadıklarına şahit olur.

Kyani nedir? Kabilenin zorlu hayat şartlarında bulunmalarına rağmen sağlık durumlarının üst seviyelerde olması bilim adamlarının ilham kaynağı olmuş ve Kyani markası ortaya çıkmıştır.

Kyani Sunrise

Kyani Sunrise kutusunda 30 adet 30ml paketlerden oluşur. Gün içerisinde bir kere sabahları almanız önerilir. Çalışma temposu ve buna bağlı düzensiz beslenme nedeniyle insanlar ihtiyacı olan besinleri almakta sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle çeşitli hastalıklar gün yüzüne çıkıyor. Kyani nedir? Kyani, insanların daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı olmak için doğal içeriğe sahip besin takviyeleri ile sizlerin yanında olmaya devam ediyor. Kyani ürünlerini satın alarak daha zinde bir vücuda sahip olabilir ve yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz.Günümüzde şehir hayatı insanların sağlığını ciddi şekilde etkilemektedir. Özellikle sabah kahvaltıları atlanarak işe gidilir. Kyani Sunrise sabah kahvaltısı ile bir arada kullanıldığında, güne dinç şekilde başlamanızı sağlar. Suda çözünür formülü sayesinde ürün kolayca kullanılır.Kyani Sunrise markası tamamen doğaldır. Sunrise ile vücudumuz ihtiyacı olan ham maddeleri doğal yollar üzerinden alır.

Kyani Sunset

Alaska'da hayatta kalmak son derece zordur. Hayatta kalabilmek için güçlü olmanız gerekir. Kyani Sunset Alaska somonlarından elde edilir. Somonlardan çıkarılan omega 3 sayesinde ihtiyacınız olan enerjiyi kolayca elde edebilirsiniz. Yağ asitleri vücudumuz için son derece önemlidir. Kyani Sunset'i akşam tüketmeniz tavsiye edilir. Kyani Sağlık Üçgeni paketlerinden bir tanesi olan Sunset diğer omega 3 ürünlerine göre çok daha güçlü bir etkisi bulunur. Sunset alırken ürünün orijinal olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Sunset kullanarak daha sağlıklı bir şekilde uyuyabilirsiniz.

Kyani New Sunset

Kyani New Sunset daha yoğum Omega 3 maddesini içerisinde barındırıyor. New Sunset, somon balığı ve vahşi balık yağlarından elde edilerek hazırlanıyor. İçerisinde birçok vitamin ve mineral barındıran new sunset;

• Beyin fonksiyonlarını düzenler,

• Kalbi korur,

• Kan akışını düzenler,

• Hafızayı kuvvetlendirir,

• Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur,

• Gün içerisinde vitamin ve mineral ihtiyacını destekler,

• Kolesterolü dengeler,

• Eklem iltihabı sorunlarına iyi gelir.

Bu etkileri sayesinde Kyani nedir? Kyani dünya üzerinde en çok satılan sağlık ürünlerinden bir tanesidir. Kyani new sunset, somon balığının tüm gücünü sizlere sunuyor. Tamamen doğal içeriklerden bir araya gelen new sunset ihtiyacınız olan Omega 3 desteğini sizlere sunar. Omega 3 vücudun üretemediği yağ asitlerinden bir tanesidir. Hayatınıza sağlıklı bir şekilde devam edebilmeniz için Omega 3 maddesinin dışarından alınması gerekir. Yağda çözünen besinlerden oluşan Sunset etkisini akşam saatlerinde kullanırsanız daha fazla görebilirsiniz. Kyani 2019 yılında da sizlere sağlık sunmaya devam ediyor. Kyani ürünlerini kullanarak sizde sağlıklı bir hayata merhaba diyebilirsiniz. Ürünlerin tamamı doğal maddelerden bir araya gelir.