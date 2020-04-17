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Din görevlileri, yardımına koştukları yaşlı adamın dakikalar önce vefat ettiğini öğrendi

Ankara'da ihtiyaçlarını karşılamak üzere adresine gittikleri yaşlı adamın dakikalar önce vefat ettiğini öğrenen din görevlileri, merhumun kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu.

17.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:09
Din görevlileri, yardımına koştukları yaşlı adamın dakikalar önce vefat ettiğini öğrendi

Ankara 'da yardıma gittikleri yaşlı vatandaşın dakikalar önce vefat ettiğini öğrenen din görevlisi, apartman merdivenlerinde merhumun kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Keçiören Müftülüğü Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, kentin kuzeyinde ikamet eden yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşılamak üzere adresine gitti.

DAKİKALAR ÖNCE VEFAT ETTİĞİNİ ÖĞRENDİLER

Eve ulaşan ekipler, yaşlı vatandaşın dakikalar önce vefat ettiğini öğrendi. Bunun üzerine ekip içinde yer alan Büyük Ankara Camii Uzman İmam Hatibi Nuh Küyük, sosyal mesafe kurallarını da dikkate alarak apartman merdivenlerinde merhumun kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu. Aileye taziye dileklerinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, vatandaşların dua ve teşekkürleri ile oradan ayrıldılar.

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Ankara, 3. Sayfa, Güncel
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