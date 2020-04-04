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Yardımlar "Adrese teslim"

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamındaki sosyal yardım ödemeleri, polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri tarafından hak sahiplerine teslim ediliyor.

04.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:39
Yardımlar
Kütahya 'nın Emet ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamındaki sosyal yardım ödemeleri, polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri tarafından hak sahiplerine teslim ediliyor.

Emet Kaymakamlığı bünyesinde sabah saatlerinde toplanan polis, jandarma ve PTT görevlileri, bin liralık yardımları önceden belirlenen adreslere giderek elden teslim etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan bin liralık ödeme yapılıyor. Yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması ve önlemleri sekteye uğratmaması için ödemelerin elden teslim edilmesi kararlaştırılmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Polis, Emet, PTT, Yaşam
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