Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze 'deki operasyon müdürü Matthias Schmale, UNRWA bütçesindeki mali açığa dikkati çekerek, "Yardımların geleceği konusunda endişeliyiz." dedi.Filistinli gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında konuşan Schmale, UNRWA bütçesindeki mali açığın yaklaşık 120 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Bunun 30 milyon doları Gazze'deki yardım programlarıyla alakalı. Son zamanlarda büyük mali krize ve tehlikelere rağmen gıda yardımı yapabildik. Ancak yardımların geleceği konusunda endişeliyiz." diye konuştu.Bu açığın kapatılmaması halinde, yeni gıda yardımları konusunda sıkıntı yaşanabileceğini vurgulayan Schmale, uluslararası topluma, UNRWA'nın hizmetlerine devam edebilmesi için mali açığı kapatma çağrısında bulundu.Schmale, New York'ta BM Genel Kurulu'nun bugün başlayan oturumunda, UNRWA konusunun da gündeme geleceğine dikkati çekerek, bu oturumlar sonucu "mali açığın kapatılmasını" ümit ettiğini söyledi.Öte yandan UNRWA yönetiminin, mali krizden daha çok siyasi durumdan endişe ettiğini vurgulayan Schmale, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı ile başlayıp, UNRWA'ya yaptığı yardımları kısıtlamasıyla devam eden siyasi durumu "korkunç" olarak nitelendirdi. Schmale, buna rağmen, UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesini destekleyen ülkelerin olması nedeniyle durumun "iyi yönde" ilerlediğini ifade etti.BM Genel Kurulu'nun olağan oturumunda, UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesinin ele alınacağına işaret eden Schmale, söz konusu oturumun, Kasım ayının ortasında başlayacağını ve görev süresinin yenilenmesiyle ilgili kararın 1 Aralık'ta alınmasının beklendiğini söyledi.Schmale, hiçbir üye ülke tarafından, BM Genel Kurulu'na UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesiyle ilgili bir dosya sunulmadığına da işaret etti.Arap ülkelerinden UNRWA'ya verilen destekUNRWA'nın "Araplaştırılması" ve sorumluluğun Arap ülkelerine devredilmesi konusuna da değinen Schmale, geçen yıl Arap ülkelerinin UNRWA'ya yaklaşık 200 milyon dolar destek vermesinin, kuruluşun "Araplaştığı" anlamına gelmediğini aktardı.Schmale, "ABD, bizim en büyük destekçimizdi ancak buna rağmen ABD kurumu değildik. Avrupa Birliği'nden destek aldık ancak yine bir Avrupa kurumu olmadık. Aynı şekilde Arap ülkelerinden gelen destek de bizi Arap kurumu yapmaz." ifadelerini kullandı.Sorunların çözümüne katkı sağlayan Arap ülkelerinden UNRWA'ya gelen desteği memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Schmale, UNRWA'da yolsuzluk şüphesi olduğu suçlamalarına ilişkin bir soruşturma ekibi oluşturulduğunu ve bu ekibin çalışmalarını henüz tamamlamadığını aktardı.UNRWA'nın Gazze'deki hizmetleriUNRWA'nın eğitim çalışmalarına da değinen Schmale, tüm mali sıkıntılara rağmen yeni ders yılını başlatabildiklerini, kuruluşun 276 okulunda yaklaşık 280 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.Schmale, UNRWA'ya ait 22 sağlık merkezinin Gazze Şeridi halkına hizmet vermeye devam ettiğini, söz konusu merkezlere 3 ayda yaklaşık bir milyon kişinin başvurduğunu vurguladı.Gazze Şeridi'ndeki genel durumdan duyduğu endişeyi dile getiren Schmale, bölgenin her an patlamaya hazır olduğunu belirterek, "Kısmi sükunete rağmen, siyasi ve ekonomik durum nedeniyle Gazze'de sular ısınıyor." dedi.Sağlık merkezlerine psikolojik nedenlerle başvuranların sayısının arttığına işaret eden Schmale, "Sağlık merkezlerine gelenlerin yüzde 30'u psikolojik nedenlerle başvuruyor. Gazze'deki durumun iyileştirilmemesi halinde bu oran artmaya devam edecek." diye konuştu.