Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlem alınırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Türkiye tek yürek oldu. Devlet eliyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nın yanında, hayırseverler aracılığıyla da gıda yardımları devam ediyor. Türkiye, dayanışma konusunda dünyaya ders verirken bir güzel haber de Kilis 'ten geldi.

5 TON BULGUR BAĞIŞLADI

Kilis Valiliği ile Kilis Belediyesi işbirliği ve koordinasyonunda başlatılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) aracılığıyla Vefa Sosyal Destek Grubu'na Kilisli hayırsever iş adamı Mehmet Erdal Öndeş ve ailesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere 5 ton bulgur bağışladı.

Bağışın ardından Vefa Grubu üyeleri tarafından bulgurların belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı.