Yardımsever Öğrencilerden Göçmenlere Kış Öncesi "Sıcak" Yardım

23 Kasım 2018 Cuma 11:16



23 Kasım 2018 Cuma 11:16

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta üniversite öğrencileri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü öncülüğünde 10 öğrenci yurdunda yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları ya da harçlıklarından biriktirerek aldıkları gıda ve giyim malzemeleri ile battaniyeleri göçmen ailelere teslim ederek kış öncesi yüzlerini güldürdü.Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) öğrenim gören ve KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, kentte KYK İl Müdürlüğü öncülüğünde bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyor.Yaklaşık 3 yıldır sürdürülen proje kapsamında birçok köy okuluna yardım ulaştırılan öğrenciler bu kez yaklaşan kış mevsimi öncesinde, kentte kalan Afganistanlı göçmen aileler için harekete geçti.Yardımsever öğrenciler bu çerçevede kent merkezi ile Sarıkamış ilçesindeki 10 öğrenci yurdunda yürütülen yardım kampanyası çerçevesinde biriktirdikleri harçlıklar ile çeşitli gıda, giyim malzemeleri ve çocuklar için oyuncaklar ile battaniye aldı.Kullanmadıkları giyecek, oyuncak ve battaniyeleri de temizleyip yurtlarda toplayan öğrenciler, daha sonra bu malzemeleri KYK İl Müdürlüğü yetkilileri öncülüğünde kentteki maddi durumu iyi olmayan göçmen ailelere teslim etti.Böylece aileleri mutlu eden öğrenciler, çocuklara da oyuncak verip oynayarak yüzlerini güldürdü.KYK İl Müdürü Müseyip Arslanbenzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK'nin 3 yıldır sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü anlatarak, "Son yardım kampanyamız ile Kars'ta yaşayan 20-25 Afganistanlı göçmen aileye katkı için gıda, kıyafet ve battaniye yardımlarında bulunuyoruz. Mağdur aileler ve çocuklarıyla gönül bağı kuruyoruz. Projeyi Kars'taki 10 yurtta yürüttük." dedi.Öğrenciler harçlıklarını biriktirip göçmenler için yiyecek aldıArslanbenzer, öğrencilerle bu tür yardımları zaman zaman yaptıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz memurlarımızın katkısı ve eşliğinde 10 yurtta kıyafet topladı. Giyilebilir, yeni, çok kullanılmamış eski kıyafetler toplandı. Elbiselerden bazıları yıkandı, temizlendi, ütülendi. Daha sonra kendi aralarında harçlıklarından biriktirerek gıda malzemesi alıp 20 büyük koli gıda paketi yapıldı." bilgisini paylaştı.Bu yardımları göçmen ailelere ulaştırdıklarına işaret eden Arslanbenzer, şöyle devam etti:"Kentimizde yaşayan Afganistanlı aileleri seviyoruz ve onlar devletimizce göçmen statüsünde kabul edilmiş aileler. Bu ailelere devletimizin de katkıları var ama biz de sivil vatandaşlar olarak o katkıya eşlik etmek istedik. Afganistanlıların çalışkan insanlar olduklarını, kendilerinin yardım talebinde bulunmadıklarını, çok gururlu insanlar olduklarını görüyoruz. Bu da bizim ve öğrencilerimizin hoşuna gidiyor. Bu ailelerin muhtaç olduklarını biliyoruz ve onlar istemese de katkıda bulunmaya çalışıyoruz."Arslanbenzer, yurtlardaki öğrencilerin kendi imkanlarıyla yardımlar yaptığını belirterek, "Kars hava şartları itibarıyla zor bir kent. Göçmenlerin bulundukları binalar yalıtım açısından biraz sıkıntılı o yüzden battaniyeye ihtiyaçları vardı. Biz de onlara öğrencilerimizin kendi harçlıklarından kıt kanaat biriktirdikleri paralarla aldıkları battaniyelerin yanı sıra kıyafet ve gıda malzemelerini getirdik. Bu yardımların sürdürülmesi lazım" açıklamasında bulundu."Bizler sıcak evimizde uyurken onların evlerinde cam bile yok"Kampanyaya katılan KAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Büşra Ulu da göçmen ailelerin yaşam şartlarını ilk gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi.Yardımlarla bu insanların yüzlerinin güldüğünü dile getiren Ulu, şöyle devam etti:"Göçmenlerin yaşamını görünce çok üzülmüştüm. Bu yardımları getirip onları sevindirmek benim için ayrı bir mutluluk. Daha önce böyle yardımlarda bulunmuştum ve insanların mutluluğunu görünce daha çok seviniyorum daha çok yardım etmek istiyorum. Bizler sıcacık evimizde uyurken onların evlerinde cam, çocuklarının ayaklarında çorap bile yok. Bu yardımları yaparken kendi milletime, toplumuma yardım ediyormuş gibi hissedip çok mutlu oluyorum."İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Fazilet Kalkan ise insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini ifade ederek, "Yurdumuzda gerekli battaniyeleri, kıyafetleri arkadaşlarımızla toplayıp güzel şekilde hazırlayarak ısınmaları için kardeşlerimize getirdik. Bir nebze de olsa yaşadıklarını zorlukları unutturmak için göçmen ailelere yardımcı olmak istedik. Bir gün biz de bu şartlarda olabiliriz, elimizden geldiğince göçmenlere yardımcı olalım. Bir yetimi güldürmek bütün insanlığı mutlu etmektir. " dedi.