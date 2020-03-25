Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yardımseverden yaşlılara askıda erzak - Haberler

Yardımseverden yaşlılara askıda erzak

Adana'da bir hayırsever, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'Erzakın Muhtarda Askıda' kampanyası başlattı.

25.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:18
Yardımseverden yaşlılara askıda erzak
Adana 'da bir hayırsever, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'Erzakın Muhtarda Askıda' kampanyası başlattı. Proje kapsamında 19 erzak paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Tüm dünyada yayılan korona virüs nedeniyle Türkiye'de bazı insanlar marketlere akın edip evlerine erzak stoklarken, yaşlı ve durumu olmayan vatandaşlar için bir yardımsever arkadaşlarıyla birlikte 'Erzakın Muhtarda Askıda' projesini başlattı. Proje kapsamında arkadaşlarıyla birlikte para toplayan yardımsever, marketten içinde un, bulgur, mercimek, makarna, pirinç, yağ ve süt bulunan 19 erzak paketini Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör'e teslim etti. Mahalle muhtarı ise Çukurova Kaymakamlığı tarafından önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere erzakları tek tek ulaştırdı.

"Hayat paylaşınca güzel"

İHA muhabirine proje hakkında bilgi veren yardımsever, "Herkes bu panik esnasında alışveriş yapıp erzakları evlerine yığıyor. İhtiyacı olan insanlara bizim de ufak bir katkımız olsun diye 'askıda ekmek' olayını 'Erzakın Muhtarda Askıda' diye bir etiketle farkındalık oluşturmak istedik. 3 makarna alıyorsanız 1 tanesini muhtarınıza teslim edin. Onlar da ihtiyaç sahiplerine gönderip teslim edecektir. Elimizden geleni yapıp paylaşacağız. İnsanlara ufak bir katkımız olursa ne mutlu bize. 19 paket oldu ve 1 aylık sigara parası gitti. Çok büyük bir para değil. İnsanlardan bu kadar çok almasını beklemiyorum. Bana arkadaşlarım da yardımcı oldu. Hayat paylaşınca güzel" diye konuştu.

"Yardımları ulaştıracağız"

Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör, projenin çok faydalı olduğunu belirterek, "Mahallemizdeki 65 yaş üstü, hasta ve durumu olmayan vatandaşlarımıza almış olduğumuz yardımları götürdük. Bizlere arkadaşlarımız tarafından teslim edilen yardımları ihtiyaç sahibi olan kişilere hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalışacağız. Bütün vatandaşlarımız da böyle bir çalışma yapıp muhtarlarına teslim edince muhtarlar da gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Evine erzak gelen 69 yaşındaki ihtiyaç sahibi Remziye İgiç, projeden memnun kaldığını vurgulayarak, "Hastalara ve yaşlılara yardım ettikleri için sağolsunlar. Evden çıkamıyoruz ancak balkona çıkıp hava alıyoruz. Evin içerisinde oturuyoruz. Markete gidince de herhangi bir ürün bulamıyorduk. Marketler talan olmuş. Durumu iyi olan gençler gidip alıyor ama bizler alamıyoruz. Allah razı olsun" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güzelyalı Mahallesi, Göktürk, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu Haberler
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu
Erdoğan ’Reklamını yapın’ dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor Haberler
Erdoğan "Reklamını yapın" dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:44: İki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 13:43: İnsanlar evlerindeyken kızılay çalışmalarına devam ediyor - Haber 13:43: /havadan fotoğraflarla / Yolcu sayısı yüzde 83 düştü; otogarlarda sessizlik hakim - Haber 13:43: Korona virüs nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor - Haber 13:43: Hırsızlık şüphelisi bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı - Haber 13:39: Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler