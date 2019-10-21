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Yardımseverlerden Suriye'deki kampta kalan savaş mağdurlarına battaniye yardımı

EL ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve Türk kabin memurlarının kurduğu Altın Kanat Derneği tarafından Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesindeki Kaibe kampında iki bin battaniye dağıtıldı.

21.10.2019 18:14Yardımseverlerden Suriye'deki kampta kalan savaş mağdurlarına battaniye yardımı
EL ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve Türk kabin memurlarının kurduğu Altın Kanat Derneği tarafından Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesindeki Kaibe kampında iki bin battaniye dağıtıldı.
İki derneğin İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği "7 Dilde 7 Düvele" isimli konserden elde edilen gelirle alınan battaniyelerin dağıtımı, AFAD iş birliğiyle Kaibe kampında gerçekleştirildi.
ANDA Kardeşe Vefa Derneği Başkanı Okan Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarının yaklaştığı bu dönemde savaşın en masum mağduru yetimlerin Türk insanının şefkatine ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Tosun, "Bizler de kardeş Altın Kanat Derneğimiz ile İstanbul'da tertip etmiş olduğumuz konser neticesinde elde ettiğimiz gelirle battaniye alarak buradaki mağdur insanların üşüyen hayallerini ısıtmaya geldik." şeklinde konuştu.
Altın Kanat Derneği yöneticilerinden Esra Kılıç da kamplarda yaşayan savaş mağdurlarının, özellikle çocukların mağduriyetlerinin biraz olsun azalması için "7 Dilde 7 Düvele" isimli konser düzenlediklerini anlattı.
Kılıç, "Kış şartlarının yaklaşmasıyla kamplardaki ihtiyacın battaniyeden çok daha fazlası olduğunu ve ihtiyaçların her geçen gün daha da arttığını gördük. Kış yüzünü göstermeden donarak ölen çocukların haberini okumamak için daha fazla gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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