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Yargı paketi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulu, bu hafta Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan, "yargı paketi" olarak adlandırılan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak için çalışacak.

09.10.2019 19:08Yargı paketi TBMM Genel Kurulunda
TBMM Genel Kurulu, bu hafta Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan, "yargı paketi" olarak adlandırılan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak için çalışacak.
AK Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için Meclisin çalışma saati ve programına ilişkin grup önerisini, Genel Kurul gündemine getirdi.
Kabul edilen öneriyle, Genel Kurul, bugün ve yarın yargı paketini görüşecek. Eğer teklif yasalaşmazsa, Genel Kurul, çalışma günü dışında, 11 Ekim Cuma günü de mesai yapacak.
Önergenin kabulünün ardından teklif, "temel kanun" olarak görüşülmeye başlandı.

Politika

Kaynak: AA

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