Yargı reformu paketiyle hukuk mesleklerine giriş semineri

5 Mart saat 13.30-15.30'da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Cevizli Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan söyleşi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra tercih edebileceği "avukatlık, hakimlik, savcılık " mesleklerini icra etmekte olan 2 değerli ismi bir araya getiriyor. Programa dışarıdan katılım açık olup, kayıt yaptıranlara "Ağacı Koru Doğayı Sev" sloganı çerçevesinde dijital katılım belgesi verilecektir. Ayrıca kayıt yaptıranlar arasından birer kişiye "Hakimlik ve Savcılık akademi eğitimi, Dil Kursu çekiliş" ile hediye edilecektir. Kayıt için link doldurulması yeterli olacaktır.