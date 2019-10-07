Haberler » Politika » Haber

Yargı reformu teklifi komisyonda

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.

07.10.2019 11:24Yargı reformu teklifi komisyonda
TBMM Adalet Komisyonu'nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.
Adalet Komisyonu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri ele alınıyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
18:36 CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse Gümüşhane'de
18:32 Ak parti'li turan: ırak ve suriye tezkereleri yarın görüşülecek
18:30 TBMM Başkanı Şentop'tan sınır ötesi operasyon açıklaması
18:28 Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de
18:25 Sınır ötesi harekat tezkeresi TBMM'de
18:12 Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir fırsattır"