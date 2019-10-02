Yargı reformu teklifi komisyonunda

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine, TBMM Adalet Komisyonunda başlandı.

Adalet Komisyonu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, AK Parti milletvekillerince hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ele alınıyor.

Komisyon Başkanı Köylü, bugün kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme yapacaklarını, maddelerine ise haftaya geçeceklerini söyledi.

İmza sahibi milletvekilleri, kanun teklifi hakkında komisyona bilgi veriyor.

Kaynak: AA