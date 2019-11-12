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BBC

Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?

ABD'nin Louisiana eyaletinde görülen bir tecavüz davasında yargıç mağdura "Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?" şeklinde bir soru yöneltti. Adı açıklanmayan kadın, yargıcın bu teklifini reddetti.

12.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:59

ABD'nin Louisiana eyaletinde görülen bir tecavüz davasında yargıç mağdura "Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?" diye sordu. Adı açıklanmayan kadın, yargıç Bruce Bennett'in hem savcılar hem de avukatları şaşkınlığa uğratan teklifini reddetti.

"BENDEN ÇALDIĞI YILLARI HAPİSTE GEÇİRMESİNİ İSTİYORUM"

Washington Post'un The Advacote sitesine dayandırdığı haberine göre, Perşembe günkü duruşmada, yargıç bu teklifi saldırganla ilgili 12 yıllık hapis cezasını açıklamadan önce yaptı. Tecavüz mağduru yargıca "Hayatımın yarısını bununla mücadele için harcadım. Benden çaldığı yılları hapiste geçirmesini istiyorum" diye yanıt verdi.

İLK KEZ BÖYLE BİR TEKLİFE TANIKLIK ETTİ

Bölge Savcısı Hillar Moore, Washington Post'a meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir teklife tanık olduğunu belirterek "Yargıcı tanıyan bir kişi olarak, mağdura bir şekilde yardım etmeye çalışmış olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

GEREKÇELİ KARAR DİKKAT ÇEKEN İFADE

Yargıç Bennett, daha sonra gerekçeli kararında 45 yaşındaki sanık Sedrick Hills'in ağır bir trafik kazasında yaralandığını belirterek "Sanık, kaza davasında alacağı tazminatla hapishaneden bir servetle çıkarken mağdurun duygusal yaraları için tazmin edilmemesi adil olmayacaktı" dedi.

TECAVÜZE UĞRADIĞINDA 15 YAŞINDAYDI

Gazeteye göre, tecavüz olayı 2003'te yaşandı. Şimdi 31 yaşında olan kadın, tecavüze uğradığında 15 yaşındaydı. Bir DNA kanıtının ortaya çıkmasından sonra 2014'te Sedrick Hills hakkında dava açıldı. Ağustos 2018'de Hills, suçlu bulundu.

Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Dünya
BBC


HABER YORUMLARI (2)
BİRİKEDİMİ7:acı varmı acı
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CCC:Super. Tebrik ederim. Bu bayani ve hakimi. Benim mantigimda ayni. Igrenc bir sey oldugunu herkes bilsin.
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