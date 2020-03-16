Yargıda dezenfektasyon
Sivas Adliyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
16.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:17
Sivas Adliyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Adliye binasında dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Adliye binasında ki asansörler, koridorlar, mahkeme salonları, hakim-savcı ve kalem odalarının yanı sıra vatandaşların kullandığı alanları ilaçlı suyla temizlendi.
Ayrıca salgına karşı alınan önlemler kapsamında, adliye binasının muhtelif yerlerine binaya giren vatandaş ve personelin kullanması için el dezenfektanları yerleştirildi. - SİVAS
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Adliye binasında dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Adliye binasında ki asansörler, koridorlar, mahkeme salonları, hakim-savcı ve kalem odalarının yanı sıra vatandaşların kullandığı alanları ilaçlı suyla temizlendi.
Ayrıca salgına karşı alınan önlemler kapsamında, adliye binasının muhtelif yerlerine binaya giren vatandaş ve personelin kullanması için el dezenfektanları yerleştirildi. - SİVAS
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Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas Adliyesi, Koronavirüs, Sivas, Güncel
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