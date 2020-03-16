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Yargıda dezenfektasyon

Sivas Adliyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

16.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:17
Yargıda dezenfektasyon
Sivas Adliyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Adliye binasında dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Adliye binasında ki asansörler, koridorlar, mahkeme salonları, hakim-savcı ve kalem odalarının yanı sıra vatandaşların kullandığı alanları ilaçlı suyla temizlendi.

Ayrıca salgına karşı alınan önlemler kapsamında, adliye binasının muhtelif yerlerine binaya giren vatandaş ve personelin kullanması için el dezenfektanları yerleştirildi. - SİVAS
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas Adliyesi, Koronavirüs, Sivas, Güncel

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