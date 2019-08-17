Yargıda "Külliye'ye davet" ayrışması: 17 baro yok, Barolar Birliği var

İzmir, İstanbul, Ankara Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Van, Ordu, Bursa, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Balıkesir, Hatay ve Düzce baroları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından yapılan daveti kabul etmedi.Türkiye Barolar Birliği (TBB) yaptığı açıklamada törene katılacağını ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşmaya yapacağını duyurdu.

2019-2020 adli yıl açılış töreni 2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Yargıtay da Türkiye'deki barolara törene katılmaları için davet gönderdi.

17 BARONUN KATILMAMA NEDENİ BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK

İzmir Barosu'nun 15 Ağustos'da yaptığı açıklamada törene katılmayacaklarını söyledi ve "Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin." diye çağrı yaptı. İzmir Barosu'nun yaptığı çağrının ardından İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Van, Ordu, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Düzce, Kocaeli ve Ankara baroları da daveti kabul etmediklerini açıkladı. Barolar, açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasının yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge düşüreceğini söyledi.

"KATILIM SAĞLANACAK"

Barolar bir bir törene katılmayacaklarını duyururken TBB'den bir açıklama geldi. İnternet sitesinden açıklama yapan TBB, şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay Başkanlığı'nın Adli Yıl Töreni'ne Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nı davet etmesi üzerine konu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nda tüm yönleriyle görüşülmüştür. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu törene katılım sağlanmasına karar vermiştir."

"FEYZİOĞLU KONUŞMA YAPACAK"

"Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile birlikte Adli Yıl açış konuşmasını yapacaktır. Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır."

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu

KUZU: FEYZİOĞLU'NU ÖRNEK ALIN

Eski Anayasa Profesörü ve AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu da Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bazı barolar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek olan adli yıl açılış törenini boykot edeceğini açıkladı. Boykot edecek baroların derdi yargı bağımsızlığı değil siyasidir. Metin Feyzioğlu'nu örnek alın. Yargı bağımsızlığı mahkemede gerçekleştirilmelidir."

Kuzu'nun açıklaması;