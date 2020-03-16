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Yargıda virüs önlemleri

Adalet Bakanı Gül, "60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak.

16.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:25
Yargıda virüs önlemleri
Adalet Bakanı Gül, "60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak. Ceza infaz kurumlarında şu ana kadar korona virüse rastlanmamıştır.Ertelenen duruşma günleri UYAP üzerinden duyurulacak" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdülhamit Gül, Güncel

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