Yargıda virüs önlemleri
Adalet Bakanı Gül, "60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak.
16.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:25
Adalet Bakanı Gül, "60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak. Ceza infaz kurumlarında şu ana kadar korona virüse rastlanmamıştır.Ertelenen duruşma günleri UYAP üzerinden duyurulacak" dedi.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Abdülhamit Gül, Güncel
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