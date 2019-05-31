Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına Bekir Şahin seçildi

Yargıtay
14. Ceza Dairesi
Başkanlığına aynı daire üyesi Bekir Şahin
seçildi.
Yargıtayda boş bulunan 14. Ceza Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Bekir Şahin, Dairenin yeni başkanı oldu. Çorum
'da 1960'ta dünyaya gelen Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İzmir
ve Çorum Hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şahin, sırasıyla Batman Gercüş
, Kastamonu Küre
, Aydın Çine
hakimliği, Ağrı Doğubayazıt
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hakimliği
ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Şahin, Yargıtay üyeliğine 2013'te seçildi.
Kaynak: AA
Bekir Şahin
, Ceza Dairesi
, Güncel