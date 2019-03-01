Yargıtay
14. Ceza Dairesi
üyesi Mustafa Yıldırım
vefat etti.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, 14. Ceza Dairesi üyesi Yıldırım'ın bugün vefat ettiği bildirildi.
Açıklamada, Yıldırım'ın cenazesinin Yargıtay ana binasında saat 15.00'te düzenlenecek tören sonrası memleketi Mersin
'e gönderileceği belirtildi.
Yıldırım'ın cenazesinin, yarın Mersin merkez Yenişehir
Mezarlığı'nda öğle namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.
1990'da hakim olarak mesleğe başlayan Yıldırım'ın Pazaryeri
, Kazımkarabekir
, Ergani
, Osmaniye
, Sakarya
, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
görevlerinde bulunduğu ifade edildi.
Yıldırım'ın 17 Temmuz 2018'de Yargıtay üyeliğine seçildiği ve bu görevi sürdürürken vefat ettiği belirtildi.
Güncel
Kaynak: AA