10 Kasım 2018, 16:43
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Yargıtay Başkanı Cirit Arnavutluk'ta

Yargıtay Başkanı Cirit Arnavutluk

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta tarafından kabul edildi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta tarafından kabul edildi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meta, Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştiren Cirit ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Arnavutluk'un adalet sistemine sağladığı destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Meta, bu iş birliğinin gelecekte de devam etmesi temennisinde bulundu.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Meta, Türkiye'nin, sadece bölgemizin değil Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği ve barışı, özellikle de olağanüstü mülteci kriziyle başa çıkmaya yönelik katkısından dolayı büyük öneme sahip olduğunu söyledi." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arnavutluk Yargıtay Başkanı Xhezair Zaganjori de hazır bulundu.

Cirit, Arnavutluk'taki temasları kapsamında mevkidaşı Xhezair Zaganjori ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Bashkim Dedja ile de görüştü. Türkiye,Cumhurbaşkanı,Yargıtay,Arnavutluk
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:43