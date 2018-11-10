Yargıtay Başkanı Cirit Arnavutluk'ta

Yargıtay
Başkanı İsmail Rüştü Cirit
, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta
tarafından kabul edildi.
Arnavutluk Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meta, Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştiren Cirit ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Arnavutluk'un adalet sistemine sağladığı destekten dolayı Türkiye
'ye teşekkür eden Meta, bu iş birliğinin gelecekte de devam etmesi temennisinde bulundu.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Meta, Türkiye'nin, sadece bölgemizin değil Avrupa Birliği
'nin (AB
) güvenliği ve barışı, özellikle de olağanüstü mülteci kriziyle başa çıkmaya yönelik katkısından dolayı büyük öneme sahip olduğunu söyledi." ifadelerine yer verildi.
Görüşmede, Türkiye'nin Tiran
Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük
ve Arnavutluk Yargıtay Başkanı Xhezair Zaganjori de hazır bulundu.
Cirit, Arnavutluk'taki temasları kapsamında mevkidaşı Xhezair Zaganjori ve Anayasa Mahkemesi
Başkanı Bashkim Dedja ile de görüştü.
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10 Kasım 2018 Cumartesi 16:43