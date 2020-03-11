Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a veda ziyaretinde bulundu.
11.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:52
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a veda ziyaretinde bulundu.
Oktay, yaş haddinden emekli olacak Cirit'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.
Oktay, yaş haddinden emekli olacak Cirit'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.
Kaynak: AA
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