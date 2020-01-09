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Yargıtay başkanı İnegöl'de köfte molası verdi

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Ankara'dan Bursa'ya geldiği sırda İnegöl'de köfte molası verdi.

09.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:59Yargıtay başkanı İnegöl'de köfte molası verdi
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 'dan 'ya geldiği sırda 'de köfte molası verdi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit bir dizi program için Ankara'dan Bursa'ya geldi. Bursa'ya geçmeden önce İnegöl'de mola veren Cirit'i Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç karşıladı. İnegöl'de köfte molası veren Cirit daha sonra inegöl protokolüyle birlikte de Deydinler Mahallesinde bulunan Dr. Emin Acar'ın mezarını ziyaret edip dua etti. Cirit daha sonra İnegöl'den ayrılarak Bursa'ya gitti. - BURSA

Yargıtay Başkanı, İnegöl, Ankara, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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