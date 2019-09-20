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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit Aydın'da

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, oğlunun yemin töreni için geldiği Aydın'da ziyaretlerde bulundu.

20.09.2019 13:44Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit Aydın'da
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, oğlunun yemin töreni için geldiği Aydın'da ziyaretlerde bulundu.
Yargıtay Başkanı Cirit, Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığında askerliğini yapan oğlu Muzaffer Enes Cirit'in yemin törenine katıldı.
Cirit, yemin töreninin ardından Aydın Adliyesine geçerek Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten ve Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım'la bir araya geldi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i de makamında ziyaret eden Cirit'e programında, Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı eşlik etti.

İsmail Rüştü Cirit, Jandarma, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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