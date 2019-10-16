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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İzmir'de

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'yi ziyaret etti.

16.10.2019 15:38Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İzmir'de
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'yi ziyaret etti.
"1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu" için İzmir'e gelen Cirit, beraberinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve diğer heyet üyeleriyle kentte temaslarda bulundu.
Bu kapsamda İzmir Adliyesine geçen Cirit ve beraberindekiler, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Güre ile görüştü. İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Korkmaz da görüşmede hazır bulundu.
Güre'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Cirit ve beraberindeki heyet, protokol girişinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cirit ve beraberindeki heyet ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu'nu da ziyaret etti.

İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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