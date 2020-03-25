Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anıtkabir'i ziyaret etti

Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca, Anıtkabir'i ziyaret etti.

25.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:08
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anıtkabir'i ziyaret etti
Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca , Anıtkabir 'i ziyaret etti.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca dün Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Akarca'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akarca, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yargıtay Başkanı Akarca, deftere şunları yazdı:
"Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Atatürk,
Hak ve adaletin en güçlü teminatı olan hızlı ve etkin işleyen yargı sisteminin tesisinde hukuku ülkede eşit, tutarlı, güvenli bir biçimde uygulama rolü üstlenen Yargıtayın yeni seçilen Başkanı olarak mesai arkadaşlarımla birlikte manevi huzurunuzdayız.
Yargıtay olarak, adaleti hızlı, etkin, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirmek, temel hak ve özgürlükleri, başlattığımız hukuk devrimleri ve gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda daha ileriye taşımak için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme azim ve kararlılığındayız.
Şu günlerde ülkemizi ve dünyayı sararak, küresel bir kabus haline gelen koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidi, milletimizin azmi ve ortak dayanışması ile en kısa zamanda son bulacaktır. Ülkemizin de içinde yer aldığı coğrafyada terör olgusunun acımasız yüzü bizi yıpratsa da Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu yok edecek güç ve kararlılığa sahip olduğunun bilincindeyiz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti niteliğini sürdürmesi konusundaki sorumluluk tarafımdan onurla üstlenilmiştir. Hukukun içinde kalarak gelişimini sürdürecek olan Devletimiz, bu yönde Yargıtaydan daima en büyük desteği alacaktır.
Bu düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz."
Anıtkabir'de koronavirüs sessizliği
Bu arada, Anıtkabir'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle müze girişinin kapalı olduğu, yalnızca mozolenin ziyarete açık olduğu belirtildi.
Girişte ateş ölçümünün yapıldığı, görevli askerlerin maske ve eldivenle çalıştığı görüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Akarca, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:02: Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL'lik bakkal borcunu ödedi - Haber 18:02: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi... - Haber 18:00: Muğla'da can dostlara mama ve su takviyesi - Haber 18:00: Eskişehir Valiliği'nde koronavirüsüne termal kameralı önlem - Haber 18:00: ANTALYA Kumlucalı sera üreticisine koronavirüs molası yok - Haber 17:49: Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi - Ekonomi 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber