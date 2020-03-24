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Yargıtay Başkanlığı seçiminde ilk turda yeterli oy çıkmadı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekli olmasının ardından Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimde ilk turda adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamadı.

24.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:40
Yargıtay Başkanlığı seçiminde ilk turda yeterli oy çıkmadı
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekli olmasının ardından Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimde ilk turda adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamadı.
Yaş haddinden emekli olan Yargıtay Başkanı Cirit, dün mesai arkadaşları tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak alkışlarla uğurlanmıştı. Cirit'ten boşalan Yargıtay Başkanlığı için Yargıtay Konferans Salonunda seçim yapıldı. 6 kişinin başkan adayı olduğu seçimde 326 Yargıtay üyesi oy kullandı. Seçimlerde hiçbir adayın Yargıtay üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 197 oyu alamaması nedeniyle ilk turda sonuç alınamadı. Başkanlık seçimi için ikinci tura geçilirken, adaylardan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın 193, 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu'nun 38, 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk'un 22, 17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya'nın 15, 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu'nun 16, 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman'ın ise 32 oy aldığı, 5 oyun boş çıktığı, 5 oyun ise geçersiz sayıldığı öğrenildi.
(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanı, Yargıtay, Güncel

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