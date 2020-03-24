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Yargıtay Başkanlığına Mehmet Akarca seçildi

İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi.

24.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:24
Yargıtay Başkanlığına Mehmet Akarca seçildi
İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi.
Yargıtay Konferans Salonu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler altında yapılan seçimin ikinci turundan sonuç çıktı.
Seçimde 332 Yargıtay üyesi oy kullandı.
Adaylardan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca 267 oy alarak Yargıtayın yeni başkanı oldu.
Akarca'nın özgeçmişi
Mehmet Akarca, 21 Ocak 1963'te Şirvan'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986'da mezun olan Akarca, İzmir hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Akarca, sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Yargıtay üyeliğine 18 Ocak 2010'da seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21 Ekim 2013'te Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından 18 Mayıs 2015'te ilk kez, 21 Mayıs 2019'da ise ikinci kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Mehmet Akarca, evli ve iki çocuk babası.
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Kaynak: AA

Etiketler : İsmail Rüştü Cirit, Akarca, Güncel

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