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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından "Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın rütbeleri alınsın" talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın rütbelerinin sökülmesi ve mallarına el konulması yönünde talepte bulundu.

19.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:09Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından
Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın rütbelerinin sökülmesi ve mallarına el konulması yönünde talepte bulundu.

12 Eylül darbe davasının görüldüğü Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Nisan 2019'daki karar duruşmasında dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ölmesi nedeniyle haklarındaki kamu davasının "ortadan kaldırılmasına" karar vermişti. Müdahil avukatlarının mahkemenin bu kararını temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyayı inceleyen Başsavcılık, hazırladığı tebliğnameyi Yargıtay 16. Ceza Dairesine sundu. Tebliğnamede, Evren ve Şahinkaya'nın ölümleri nedeniyle davanın düşürülmesinin isabetli olduğu ancak rütbelerinin sökülmesi ve mallarına el konulmasına yer olmadığı kararının bozulması gerektiği vurgulandı. Başsavcılık, Evren ve Şahinkaya'nın rütbelerinin sökülmesini ve mal varlıklarına el konulmasını talep etti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dosyayı incelemesinin ardından Evren ve Şahinkaya hakkındaki kararını verecek. - ANKARA

Tahsin Şahinkaya, Kenan Evren, Yargıtay, Başsavcı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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