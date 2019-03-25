Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Bulgaristan'da

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SOFYA (AA) – Bulgaristan'a bir ziyarette bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.Başbakanlık Basın Merkezinin açıklamasında, Borisov ve Akarca'nın iki ülke arasında güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve adalet alanındaki iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.Görüşmede ayrıca terör tehditleri, örgütlü suçlarla mücadele ve hukuki ceza konuları da ele alındı.Başbakan Boyko Borisov, "Türkiye bizim kapı komşumuz olmakla birlikte düzensiz göç ve terörle mücadele alanında önemli bir ortağımızdır." dedi.Borisov, Türkiye ile göç alanında yapılan anlaşma sonuçlarının gözle görülür olduğuna işaret ederek, bu sonuçların, düzensiz göç baskısının "sıfıra indirildiği" Bulgaristan-Türkiye sınırında kendisini belli ettiğine vurgu yaptı."Avrupa Birliği'nin Türkiye ile göç anlaşması tüm Avrupa ülkeleri için büyük önem taşır" diyen Borisov, barış ve diyalogun diplomasinin en güçlü aletleri olduğunu sözlerine ekledi.Bulgaristan'ın Varna kentinde geçen yıl yapılan AB-Türkiye zirvesinin taraflar arasındaki ilişkilere olumlu yön verdiğini söyledi.Borisov'un yanındaki görüşmeye Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov da katıldı.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, Bulgaristan'daki temasları kapsamında adalet ve içişleri bakanlarıyla da bir araya gelecek.