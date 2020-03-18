Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği için seçim yapıldı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği seçimi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek adaylar belirlendi.
18.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:12
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği seçimi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek adaylar belirlendi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Adıgüzel'in görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.
Adıgüzel'in yanı sıra Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi Sabahattin Öztemiz, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Muzaffer Sayın, Yargıtay 20. Ceza Dairesi Üyesi Rıdvan Gündoğdu ile Ceza Genel Kurulu Üyesi Ali Ünsat adaylığını açıkladı.
Seçim sonucunda Adıgüzel 79, Öztemiz 74, Sayın 58, Gündoğdu 41, Ünsat 39 oy aldı.
Yargıtay Kanunu uyarınca seçimde belirlenen 5 aday arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilecek.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Adıgüzel'in görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.
Adıgüzel'in yanı sıra Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi Sabahattin Öztemiz, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Muzaffer Sayın, Yargıtay 20. Ceza Dairesi Üyesi Rıdvan Gündoğdu ile Ceza Genel Kurulu Üyesi Ali Ünsat adaylığını açıkladı.
Seçim sonucunda Adıgüzel 79, Öztemiz 74, Sayın 58, Gündoğdu 41, Ünsat 39 oy aldı.
Yargıtay Kanunu uyarınca seçimde belirlenen 5 aday arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Halil Adıgüzel, Yargıtay, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı