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Yargıtay'dan 'koronavirüs' açıklaması

YARGITAY, "Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup, halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda da bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

04.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:22
Yargıtay'dan 'koronavirüs' açıklaması

YARGITAY, "Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup, halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda da bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle, 24 Mart'ta yapılan seçimlerde Yargıtay Başsavcısı Mehmet Akarca 297 oy alarak Yargıtay Başkanı seçildi. Bazı haber sitelerinde, seçimlere katılan ve toplu fotoğrafta yer alan bir üyenin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ardından da başka bir üyenin de test sonuçlarının pozitif çıktığı yönünde haberler yer aldı. Yargıtay, bunun üzerine yazılı açıklama yaptı. Bazı basın organlarında yayınlanan bir haberde, Yargıtay bünyesinde yapılan seçimlerle bağlantı kurularak 2 Yargıtay üyesinde COVID-19 testinin pozitif çıktığından bahsedildiği hatırlatılarak, "Bu haber içeriği doğru olmayıp, algı oluşturmaya yönelik olduğu görülmektedir. Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup, halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda da bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ayrıca bu üyemiz toplu çekilmiş fotoğrafların hiçbirinde yer almadığı gibi eşi dahil temaslı olduğu çevresinde başka bir vaka tespit edilmemiştir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanı, Yargıtay, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yargıtay'dan 'koronavirüs' açıklaması - Haberler

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