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Yargıtay'dan Yüksekova'daki okula bilgisayar desteği

Yargıtay Başkanlığında kullanılan bilgisayarların yenilenmesi üzerine arta kalan 10 adet bilgisayar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir okula hediye edildi.

17.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:38Yargıtay'dan Yüksekova'daki okula bilgisayar desteği
Başkanlığında kullanılan bilgisayarların yenilenmesi üzerine arta kalan 10 adet bilgisayar, 'nin ilçesindeki bir okula hediye edildi.

Yargıtay Başkanlığında görev yapan Yusuf Babadağ, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Süleyman Uğur Sıtkı Ortaokulunda görevli olan öğretmen arkadaşı vasıtasıyla bilgisayar eksikliği olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Babadağ, Yargıtay Başkanlığında kullanılan 10 bilgisayarın yenilenmesi üzerine arta kalan ve henüz yaklaşık 1 yıllık olan bilgisayarların Yüksekova'ya gönderilmesi için girişimde bulundu. Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay 2. Ceza Dairesi Yazı İşleri Müdürü Esat Düzenoğlu'nun katkıları ile girişim kısa sürede sonuç verdi. Yargıtay Başkanlığındaki 10 adet bilgisayar, Yüksekova Süleyman Uğur Sıtkı Ortaokuluna gönderildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan okulun müzik öğretmeni Oğuz Aslan, "Ankara'dan geldim buraya. Göreve geçtiğimiz mayıs ayında başladım. Geldiğimde birçok eksikle karşılaştım. Ne yaparız diye düşündüğümde, Ankara'daki dostlarımızdan yardım alma kararı aldım. Eski kullandıkları bilgisayarları buraya öğrenciler kullansınlar diye gönderdiler. Umarım öğrenciler güzel bir şekilde faydalanır. Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

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