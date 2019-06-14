14.06.2019 22:21
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Yargıtay heyetinin Van ziyareti

Yargıtay heyetinin Van ziyareti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik ile Yargıtay üyeleri ve daire başkanlarının da aralarında bulunduğu heyet, eşleriyle Van'ın çeşitli yerlerini gezdi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik ile Yargıtay üyeleri ve daire başkanlarının da aralarında bulunduğu heyet, eşleriyle Van'ın çeşitli yerlerini gezdi.
Van Valiliği ve Van Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde kente gelen Yargıtay mensupları, valilik ve adliye ziyaretlerinin ardından Gürpınar ilçesine geçti.
Kaymakam Osman Doğramacı tarafından karşılanan heyettekiler, cuma namazı kıldıktan sonra yöresel Norduz Sofrası'nda yemek yedi.
Buradan Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'na giden Cirit, Akarca ile heyet üyeleri, adadaki Akdamar Kilisesi'ni gezdi, görevlilerden kilisenin tarihi ve özellikleri hakkında bilgi aldı.
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'i ve Gevaş adliyesini ziyaret eden heyet üyeleri, hakim ve savcılarla sohbet etti.
Cirit, Akarca, Adıgüzel, Cenik ile Yargıtay üyeleri ve daire başkanları ile eşlerinin yer aldığı heyete, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu da eşlik etti.
Kaynak: AA
Başsavcı, Yargıtay, Van, Güncel

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