Yargıtay'ın Bozduğu Ceza 44 Yıldan 18 Yıla İndi

13 Aralık 2018 Perşembe 13:09



13 Aralık 2018 Perşembe 13:09

Bursa'da uyuşturucu ve alkol aldıktan sonra otomobili ile 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan Serhat Kuş hakkında verilen 44 yıl ağır hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Kuş 18 yıl hapse mahküm edildi.Orhangazi ilçesinde geçen yıl 2 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen olayda Serhat Kuş, idaresindeki 77 AJ 352 plakalı aracıyla Bursa yönünde ilerlerlerken, iddiaya göre önünde giden araçlara makas attı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde giden Volkan Hasanusta (33) yönetimindeki 16 JJM 46 plakalı araca çarpınca her iki araç zeytin bahçesine uçtu. azada, Serhat Kuş'un yanında oturan arkadaşı Aykut Tekin (20) olay yerinde, diğer aracın sürücüsü Volkan Hasanusta ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kazada Serhat Kuş ve aracında bulunan M.K. (18) ile N.C.D. (19) yaralandı. Yapılan kontrolde kanında 0.53 promil alkol tespit edilen Serhat Kuş, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle 2 kişinin ölüme sebebiyet vermek' suçundan hakkında 15 yıl kadar hapis talebiyle dava açılan Serhat Kuş, 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 'muhtemel kasıtla adam öldürmek' suçundan 44 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Yargıtay'ın bozma ilamından sonra sanık Serhat Kuş, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken, sanık avukatı Hasan Helvacı ve müştekiler ile avukatı Nazmi Ağkuş duruşmada hazır bulundu.Mütaala veren cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümünesebep olma suçundan TCK 85/2 maddesi 2 ile 15 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Müşteki Sibel Hasanusta, Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmediğini, kazanın oluşunda muhtemel kasıt olduğunu düşündüğünü söyleyerek, sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Diğer müştekiler Ayten Tekin, Volkan Hasanusta'ın ablası Sevim Dede de sanığın cezalandırılmasını istedi.Önceki savunmalarını tekrarladığını söyleyen Serhat Kuş, ölenlerden birinin en yakın arkadaşı olduğunu, öldürme kastının bulunmadığını söyleyerek, "Böyle bir olay yaşandığı için üzgün ve pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.Sanık avukatı Hasan Helvacı, eylemin taksirli bir suç olduğunu, müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra sanık Serhat Kuş'a "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Bilinçli taksirle suçu işlediğinden dolayı cezası 18 yıla çıkarılıp, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - BURSA